Centenară dâmbovițeană omagiată de comunitatea locală: Arhiepiscopia Târgoviștei i-a acordat un sprijin financiar

Doamna Silvia Năstase, credincioasă a Parohiei Răcari I din județul Dâmbovița, a fost omagiată de comunitatea locală săptămâna trecută, cu prilejul împlinirii venerabilei vârste de 100 de ani.

Părintele Paroh Ionuț Nica și primarul Marius Caravețeanu au vizitat-o cu daruri din partea parohiei și primăriei, la care s-a adăugat un sprijin financiar transmis de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal.

La domiciliul sărbătoritei, Părintele Ionuț Nica a înălțat rugăciuni pentru sănătate, iar primarul Marius Caravețeanu a felicitat-o.

„Ne-a întâmpinat cu zâmbetul pe buze și cu vorbe pline de înțelepciune, amintindu-ne că viața, trăită cu credință, răbdare și bunătate, adună roade frumoase peste ani”, a relatat ulterior, pe o rețea socială, primarul din Răcari.

„A fost o întâlnire care ne-a mers direct la suflet și ne-a făcut să prețuim și mai mult fiecare clipă.”

„Să ajungi la 100 de ani este o binecuvântare pe care, cu siguranță, ne-o dorim cu toții, iar exemplul doamnei Năstase ne arată că seninătatea și înțelepciunea pot însoți frumos vârsta înaintată”, a mai transmis primarul Marius Caravețeanu.

Sursa foto: Arhiepiscopia Târgoviștei