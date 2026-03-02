Cele mai noi informații de la preotul român din Dubai: Urmărim cu responsabilitate evoluția situației

Preotul Alexandru Cristian Truşcan, parohul comunității românești din Dubai, a transmis un mesaj de liniștire și prudență cu privire la situația de criză din Orientul Mijlociu: „Urmărim cu responsabilitate evoluția situației”, a declarat pentru Basilica.ro părintele.

În contextul tensiunilor și al evoluțiilor geopolitice recente din regiune, care au generat preocupare și în rândul românilor din diaspora, părintele paroh a informat că situația este stabilă, fiind însă luate măsuri de prudență pentru a proteja populația.

„Deși în ultimele zile au existat incidente punctuale în regiune, acestea nu au afectat în mod direct viața comunității, iar autoritățile gestionează situația cu responsabilitate”.

Preotul a asigurat că programul liturgic rămâne neschimbat: „Programul liturgic al parohiei noastre se desfășoară potrivit rânduielii obișnuite. Suntem în permanentă legătură cu membrii comunității”.

„Până în prezent, nu au existat solicitări de intervenții speciale sau sprijin de urgență adresate parohiei noastre”, a transmis pr. Alexandru Cristian Truşcan.

Sprijin spiritual și comunitar

Referindu-se la românii aflați temporar în această țară, părintele a subliniat că unii întâmpină dificultăți privind revenirea în România: „În aceste situații, parohia își reafirmă rolul de sprijin spiritual și comunitar, oferind îndrumare și sprijin duhovnicesc celor afectați”.

Totodată, părintele paroh este disponibil pentru dialog, spovedanie și îndrumare spirituală tuturor celor care resimt teamă, neliniște sau descurajare, oferind un cuvânt de mângâiere și întărire sufletească.

În cadrul programului liturgic au fost adăugate rugăciuni speciale pentru românii aflați departe de casă, pentru familiile lor și pentru toți cei afectați de conflictele actuale.

„Ne rugăm pentru pace între popoare și pentru încetarea războaielor, cerând lui Dumnezeu să aducă liniște, înțelepciune și stabilitate în regiune și în întreaga lume”, a mai transmis părintele.

Păstrarea legăturii cu autoritățile

Parohia Română din Dubai îndeamnă pe toți românii aflați în dificultate să păstreze legătura cu autoritățile competente și cu reprezentanții comunității românești.

Cetățenii români care se află în Emiratele Arabe Unite (EAU) sunt sfătuiți să își anunțe prezența în această țară, comunicând datele de contact la adresa de e-mail a Ambasadei României la Abu Dhabi: [email protected] și a Consulatului General al României la Dubai: [email protected], sau prin intermediul platformei Econsulat.

Spațiul aerian din Emiratele Arabe Unite a fost parțial redeschis, însă un număr limitat de zboruri este permis din principalele aeroporturi din țară, Abu Dhabi și Dubai, potrivit guvernului EAU. Românii care necesită repatriere sunt rugați să țină legătura cu autoritățile consulare pentru a fi informați cu privire la reluarea zborurilor către țara noastră.

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