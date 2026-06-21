În cea mai lungă zi a anului, muzica este sărbătorită în întreaga Europă

Ziua europeană a muzicii este aniversată în fiecare an în data de 21 iunie, când este și solstițiul de vară, cea mai lungă zi a anului în emisfera nordică.

Evenimentul promovează muzica în toate formele sale și încurajează participarea publicului la manifestări culturale desfășurate în spații deschise, reunind muzicieni profesioniști și amatori de toate vârstele, informează Agerpres.

Sărbătoarea a luat naștere în Franța, unde prima ediție a fost organizată în 21 iunie 1982, la inițiativa Ministerului Culturii. Alegerea acestei date nu a fost întâmplătoare, solstițiul de vară fiind considerat un moment potrivit pentru întâlnirea dintre artiști și public în piețe, parcuri, străzi și alte spații publice.

Scurt istoric al sărbătorii

Un rol important în apariția evenimentului l-a avut compozitorul și jurnalistul francez Maurice Fleuret, numit în anul 1981 director pentru muzică și dans în cadrul Ministerului Culturii din Franța. Acesta a promovat ideea exprimată prin deviza „La musique sera partout et le concert nulle part” (Muzica va fi peste tot și concertul nicăieri).

În anul 1985, cu prilejul Anului European al Muzicii, inițiativa franceză a depășit granițele naționale și a devenit o sărbătoare europeană. Ulterior, manifestarea s-a extins treptat în numeroase state din întreaga lume, fiind organizată astăzi pe mai multe continente.

Dezvoltarea internațională a proiectului a fost consolidată prin adoptarea, la Budapesta, în anul 1997, a statutului „La Fête Européenne de la Musique” („Sărbătoarea Europeană a Muzicii”), document deschis tuturor comunităților și organizațiilor care doresc să promoveze valorile acestui eveniment cultural.

Ziua Europeană a Muzicii evidențiază bogăția și diversitatea expresiilor artistice, de la muzica tradițională și corală până la genuri moderne. Totodată, manifestarea oferă oportunitatea descoperirii unor noi tendințe muzicale și încurajează dialogul dintre generații și comunități.

Prin caracterul său, sărbătoarea contribuie la apropierea oamenilor prin artă și la promovarea muzicii ca limbaj universal, capabil să depășească diferențele culturale, sociale și geografice. Sute de orașe din Europa și din lume marchează această zi prin concerte, recitaluri și evenimente dedicate tuturor iubitorilor de muzică.

Foto credit: Magnific