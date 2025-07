Ce spun românii care s-au închinat la moaștele Sf. Ioan Gură de Aur: „Mama zice că sfântul vorbește cu Dumnezeu despre noi”

Mii de români veniți din toată țara s-au închinat la Capul Sf. Ioan Gură de Aur, la Catedrala Patriarhală. Printre pelerini s-au aflat doi frați, unul de 8 ani, altul de 10 ani, care au venit să-i mulțumească sfântului:

„Mama zice că sfântul vorbește cu Dumnezeu despre noi”.

Cinstitul Cap al Sfântului Ioan Gură de Aur a fost adus pentru cinci zile în Catedrala Patriarhală, din Athos, evenimentul fiind ocazionat de sărbătoarea de vară a Sfântului Dimitrie cel Nou.

Două popoare ortodoxe

Patriarhul Daniel a subliniat că moaștele Sf. Ioan Gură de Aur au fost aduse la București, spre a fi cinstite alături de moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie.

„Așa cum în secolul al V-lea, Sfântul Proclu a adus moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur de la Comana la Constantinopol pentru împăcarea și binecuvântarea Capitalei Imperiale, tot așa și astăzi, aceste sfinte moaște vin să aducă binecuvântarea asupra Capitalei noastre și asupra întregii țări”, a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Cei doi mari Sfinți, deși trăitori în epoci diferite, se unesc în rugăciunea lor comună pentru poporul român și pentru poporul grec, pentru întreaga Ortodoxie”.

Să ne rugăm pentru România!

„Eu urmăresc Basilica, Trinitas TV și mă bucur mult pentru că faptul că moaștele Sf. Ioan Gură de Aur sunt aduse la noi în țară. Mă rog lui Dumnezeu și Sf. Ioan Gură de Aur să ajute România, să fie oamenii cât mai credincioși și mai ancorați în principii solide”, a transmis Viorica Angelica Florescu (nume anterior, Morman), strănepoata primului episcop al Episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Nicolae Ivan.

„Familia, credința, neamul, dragostea de țară sunt valori pe care trebuie să le apărăm astăzi și pentru care trebuie să ne rugăm neîncetat. Deși sunt originară din Lugoj și am absolvit Colegiul Național „Coriolan Brediceanu”, cu doi ani după ce a absolvit Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, vin la Catedrala Patriarhală ori de câte ori sunt asemenea evenimente istorice, care ne amintesc de importanța Ortodoxiei și de dragostea pentru România”.

Mama ne-a vorbit despre Sfânt…

„Îmi doresc să mă ierte Dumnezeu de păcate. Mama și bunica mi-au spus că Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește cu Dumnezeu despre noi, oamenii”, Efrem Popescu, 10 ani, din București. „Mă numesc Ioan Popescu și am venit împreună cu fratele meu, Efrem Popescu, să ne rugăm la Sf. Ioan Gură de Aur, care este bun cu noi și se roagă pentru noi când avem necazuri”, Ioan Popescu, 8 ani, din București.

„Am citit din Omilii și mi-am dorit tare mult să vin să-l salut pe Sf. Ioan Gură de Aur”, Magdalena Popescu, mama celor doi frați.

„Am venit, cu atât mai mult, cu cât pe unul dintre nepoții mei îl cheamă Ioan”, a transmis bunica fraților Popescu.

„Ducând-o pe fetița mea la aeroport, am intrat în Capela ortodoxă din incinta Aeroportului Internațional „Henri Coandă”, unde am aflat că pot veni să mă închin la Capul Sf. Ioan Gură de Aur. În drum spre casă, spre Constanța, am decis să vin la Catedrala Patriarhală și să-l salut pe sfânt, mulțumindu-i pentru toate binefacerile. Aducerea sfintelor odoare în țară este un prilej de a fi mai buni”, a declarat Nadia Iancu, din Constanța.

Lumea nu a uitat de Dumnezeu

„Am venit chiar din Sălaj să ne închinăm la moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, la Sfinții Împărați Constantin și Elena, la Sf. Nectarie Taumaturgul și la Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureștilor. În calitate de preot îl slujesc pe Dumnezeu de 15 ani și Sfântul Ioan Gură de Aur este pomenit la fiecare Sfântă Liturghie. Mi-e sufletul plin de bucurie, mă simt așa de aproape de Dumnezeu, aici, la Patriarhie, unde a îngăduit Dumnezeu să ajung pentru prima dată”, a transmis pr. Adrian Medeșan, de la Parohia Cosniciu de Jos, județul Sălaj.

„Am observat că totuși lumea nu a uitat de Dumnezeu. În contextul actual, este o bucurie să vezi atâția tineri așteptând să se închine la sfintele odoare. Nici cei mai vârstă nu s-au îndepărtat de Biserică”. „Oamenii, care vin aici și stau la rând ca să se închine, mărturisesc că mai există credință în România. Prin prezența moaștelor, credința reînvie. Reînvie și de aceea mi-e plin sufletul de bucurie. Acum, aici, îi port pe toți credincioșii mei de la parohia Cosniciu de Jos”.

„Am stat la rând de două ori. Nu pot descrie în cuvinte câtă credință simt atunci când mă apropii de sfintele moaște. Emoțiile mă copleșesc”, prezbitera Elena Medeșan, din Sălaj.

„Țara noastră este binecuvântată. Ne vizitează anual mulți sfinți, din toate cotloanele lumii! De aceea, și noi, să-i vizităm pe ei!”, a transmis Doina Medeșan, mama părintelui Adrian Medeșan, din Sălaj.

Să mulțumim Domnului…

„Cea mai frumoasă lecție de la Sf. Ioan Gură de Aur este Sf. Liturghie, unde participăm la o lucrare dumnezeiască, de a mulțumi lui Dumnezeu pentru toate. Dacă ne amintim, drumul din Constantinopol până în Comane (în nord-estul Turciei de astăzi, aproape de granița cu Armenia) era extrem de lung și obositor. Când a ajuns sfântul acolo, a izbucnit o furtună puternică”, a transmis profesorul de religie Ion Lăcătuși.

„Udat până la piele și slăbit, nu a mai putut continua călătoria. S-a întors în sat și a intrat într-o biserică. Acolo s-a îmbrăcat în veșmintele preoțești, a slujit pentru ultima dată și, la final, a spus: «Slavă lui Dumnezeu pentru toate!». În acel moment, în anul 407, și-a dat sufletul în mâinile Domnului”.

Dumnezeu nu ne uită niciodată!

„Pentru toți românii: să aibă credință în Dumnezeu. Dumnezeu nu ne uită niciodată. Chiar dacă nu ne dă atunci când cerem, ne dă mai târziu – dar ne dă atunci când nici nu ne mai așteptăm. Tot așa cum nu ne-am așteptat să primim binecuvântarea de a ne închina moaștelor Sf. Ioan Gură de Aur”, Nicoleta Adelina Pascu.

„Mi s-a părut deosebit de fiecare dată când venea câte o persoană în suferință, iar părinții luau racla cu Capul Sfântului Ioan Gură de Aur și o așezau pe capul celor bolnavi, rostind rugăciuni pentru tămăduire. A fost un moment cu totul aparte”, Alexia Ungureanu, voluntar.

Vezi mai multe fotografii aici.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene