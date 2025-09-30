Catehismul Bisericii Ortodoxe Române a fost tipărit și în limba germană

Mitropolia Germaniei a anunțat tipărirea catehismului Bisericii Ortodoxe Române, în limba germană, la editura Hagia Sophia.

Este vorba despre traducerea în limba germană volumului „Învățătură de credință ortodoxă”, catehism alcătuit încă din 1952 de mari teologi români, între care și Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae.

Intitulat „Orthodoxe Glaubenslehre”, catehismul ortodox a fost tradus, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Serafim, de către Călin Hoffmann (Irhașiu), dirijorul corului Parohiei „Sfinții Apostoli” din orașul universitar Erlangen.

Traducătorul a mai publicat anterior, în limba lui Goethe, opere de referință ale părintelui Nicolae Steinhardt: „Dăruind vei dobândi” („Der Gebende erhält’s”, Edition Hagia Sophia, 2020), respectiv „Jurnalul fericirii” („Das Tagebuch der Freude”, 2021), făcând accesibile aceste capodopere și publicului german.

Enciclopedie despre ortodoxie

Cartea este structurată sub forma a 933 de întrebări și răspunsuri, expunând credința ortodoxă sub formă de compendiu sau enciclopedică.

Ortodoxia este prezentată prin prisma celor trei virtuți teologice: credința, explicată în 374 de întrebări și răspunsuri ce dezvoltă fundamentele cuprinse în Crezul niceo-constantinopolitan, rostit la fiecare Sfântă Liturghie; nădejdea, tratată în 304 teme care arată cum se trăiește credința în rugăciunea personală și comunitară, dar și prin explicarea ritualurilor liturgice și a rânduielilor ortodoxe, precum postul, calendarul și sărbătorile; și iubirea, prezentată în 254 de subiecte dedicate învățăturii morale.

Acest catehism ortodox a fost publicat, inițial, în 2023, în limba română, fiind distribuit gratuit către credincioși în noaptea Sfintelor Paști.

Potrivit statisticilor oficiale, românii reprezintă cel mai numeros grup ortodox din Germania, depășindu-i pe ruși, greci, ucraineni sau sârbi.

Foto credit: Mitropolia Germaniei