Arhiepiscopia Germaniei organizează o serie de cateheze online în limbile română și germană

Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei Austriei și Luxemburgului le propune credincioșilor o serie de cateheze online în limba română și limba germană, care se vor desfășura pe platforma Zoom începând cu Postul Nașterii Domnului și până la Rusalii.

Scopul proiectului este de a răspunde la nevoia credincioșilor de a aprofunda și a trăi credința ortodoxă – nevoie identificată și în celelalte Biserici Ortodoxe care activează pe teritoriul Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

Întâlnirile online se doresc a deveni un spațiu de dialog unde se pot lămuri aspectele mai complexe ale învățăturii ortodoxe.

Se adresează credincioșilor adulți și tinerilor din ATORG, precum și catehumenilor de limbă română și germană, adică celor care se pregătesc pentru a primi Botezul ortodox.

Cele 13 cateheze se vor desfășura în ritm de două ședințe pe lună, alternativ în română și germană. Durata lor va fi de 90 de minute, din care preotul va vorbi în jur de 30-35 de minute, apoi participanții vor putea să intre în dialog cu el pe parcursul a 40-45 de minute, pentru a lămuri și aprofunda unele aspecte legate de tema propusă.

Tematică

Tematica vizează Simbolul de credință sau Crezul, explicând învățătura despre Sfânta Treime, despre Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, despre Biserică și despre Sfintele Taine, despre mântuirea credincioșilor, despre aspecte ale vieții practice ale creștinului, despre cinstirea Maicii Domnului și a sfinților, precum și explicarea Sfintei Liturghii.

Părinții care vor susține catehezele sunt: Pr. Alexandru Roșu, Pr. Sorin Bugner, Pr. Ovidiu Ioan, Pr. Cezar Ungureanu, Pr. Constantin Prihoancă, Pr. Iosif Rădulescu, Pr. Cristian Ștefan, pr. Sebastian Suciu, Pr. Marius Călin, Pr. Nicolae Gilla, Pr. Athanasie Ulea și Pr. Ispas Ruja.

„Credem că aceste cateheze, prin temele propuse și prezentare, vor fi prilej de bucurie participanților, care vor fi astfel familiarizați cu aspectele fundamentale ale credinței și evlaviei Ortodoxe și vor primi din partea părinților bine pregătiți și cu experiență duhovnicească răspunsurile pe care le așteaptă la frământările lor”, transmit reprezentanții eparhiei.

Proiectul se desfășoară sub coordonarea Părintelui consilier eparhial Emanuel Nuțu, Protos. Ioan Popoiu și a Părintelui Profesor Daniel Benga.

Program

Programul catehezelor a fost anunțat pe pagina de Facebook a Centrului Bisericesc München:

Înscrierile se fac până în 15 noiembrie la Pr. Marius Călin 0179-4631820 E-mail: [email protected] sau Pr. Ispas Ruja 0176-23212703, E-mail: [email protected].

Pr. Ispas Ruja.

Tinerii membri ATORG au acces gratuit la sesiuni, în timp ce adulții sunt rugați să trimită o donație de 50€ pentru toată seria de cateheze, în contul IBAN: DE 65 7509 0300 0001 1678 04 al Rumänische Orthodoxe Metropolie (KdöR), deschis la Liga Bank Regensburg, BIC: GENODEF1M05 cu mențiunea „Spende Katechese“.

Foto credit: Mitropolia Germaniei