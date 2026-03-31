Cateheză dedicată ctitorilor Parohiei „Sf. Pantelimon” – Foișorul de Foc și duhului brâncovenesc mărturisitor

Parohia „Sf. Pantelimon” – Foișorul de Foc din Capitală a organizat săptămâna trecută prima cateheză din cele trei care vor fi înscrise în Concursul Național Catehetic „Hristos Împărtășit Copiilor” din acest an. Prin tema aleasă, au fost omagiate familia ctitorilor și duhul mărturisitor al Brâncovenilor.

La cateheză, intitulată „Candela nestinsă a dezlegării unui blestem: Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu”, au participat elevii Școlii „Maica Domnului” și tinerii membri ai trupei parohiale de teatru „Ateneul Sfântului Pantelimon”.

Invitatul principal al evenimentului educațional a fost cercetătorul Gheorghe Lazăr de la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, care a evidențiat că valorile brâncovenești au fost transmise prin educație și jertfă în familiile boierești care au ctitorit Capitala.

Modele din trecut

Cercetătorul a explicat faptul că, între descendenții familiei fondatoare Borănescu, implicată în ctitorirea primei biserici a parohiei în 1790, a fost Hagi Stachie, primul care a tradus în 1767 poemul versificat „Istoria lui Iordachi Stavrachi biv vel spătar”, soarta sa fiind similară cu martiriul Sfinților Brâncoveni.

A fost adus în atenție și profilul Elenei Borănescu (Elenca Voineasca), fiica unuia din ctitorii de la 1790, logofătul Constantin Borănescu. În 1839, ea s-a remarcat prin protejarea patrimoniului parohial, cerând „socoteală curată” în gestionarea bisericii și devenind astfel un model de responsabilitate feminină asumată în spiritul Sfintei Maria Brâncoveanu.

La cateheză a participat și Emanuil Săvoiu, descendent pe line maternă din familia Bărăneștilor, care a prezentat arborele său genealogic, reconstituit cu sprijinul cercetătorului Gheorghe Lazăr, care dezvăluie legături cu Hagi Stachie și Elena Borănescu.

Expoziție și „capsulă a timpului”

Cu același prilej, a fost vernisată și expoziția „Pisania de la 1790 – candela nestinsă a moștenirii ctitorilor bisericii Sfântul Pantelimon”, care a adus în atenție personalitatea ctitorului, Logofătul Constantin Borănescu, prin obiecte valoroase din colecția domnului Emanuel Săvoiu.

Cateheza a marcat și jubileul de 10 ani al spectacolului documentar „Brâncovenii”, coordonat de actrița Ana Calciu. Producția, care a debutat în tinda parohiei în 2014, a fost recent onorată printr-o reprezentație succes pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale” (16 martie 2026).

Pentru a sublinia acest arc peste timp, copiii au organizat o „Capsulă a Timpului”, depunând în muzeul parohial, sub forma unei broșuri, mărturia lor că au contribuit la generarea acestui spectacol național.

Evenimentul a fost organizat în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame). Noua biserică a Parohiei „Sf. Pantelimon” – Foișorul de Foc din Capitală împlinește anul acesta 150 de ani.

Foto credit: Parohia „Sf. Pantelimon” – Foișorul de Foc