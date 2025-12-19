Catedrala Patriarhală va găzdui un concert de colinde susținut de Corala „Nicolae Lungu” și Grupul Psaltic Tronos

Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române și Grupul Psaltic Tronos vor susține miercuri, în ajunul sărbătorii Nașterii Domnului, un concert de colinde la Catedrala Patriarhală.

Evenimentul de pe Dealul Patriarhiei a devenit deja o tradiție în Ajunul Crăciunului. Ca în fiecare an, Trinitas TV va difuza concertul în direct pe paginile de Facebook și Youtube, oferind un acces mai larg celor care doresc să asculte colinde.

Cu o istorie de peste trei decenii, Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române își continuă activitatea sub coordonarea Pr. Conf. Stelian Ionașcu. Numele corului a fost ales în onoarea marelui dirijor Nicolae Lungu, care a dirijat Corul Patriarhiei din 1947 și până în 1993.

Grupul Psaltic Tronos, o emblemă a muzicii bizantine, a fost înființat în anul 1997 de Arhid. Mihail Bucă. Numele grupului i-a fost atribuit în 2007 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și face trimitere la Tronul Preasfintei Treimi.

Concertul de colinde va începe la ora 17:30.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu