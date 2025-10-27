Catedrala Patriarhală: IPS Casian a oficiat Privegherea în cinstea Sfântului Iachint și a Sfintei Teofana Basarab

Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a oficiat Privegherea luni seară, la Catedrala Patriarhală, în cinstea Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești și a Sfintei Cuvioase Teofana Basarab.

În predica rostită la finalul Vecerniei cu Litie, Arhiepiscopul Dunării de Jos a evidențiat că Biserica îi cheamă pe credincioși la despătimirea de grijile lumești.

„Sfânta Biserică, prin rugăciune, ne invită pe toți să avem sus inimile, să le avem către Domnul, să nu mai lăsăm inimile îngreuiate de poverile grele ale grijilor, ale patimilor, ale suferințelor, ale neputințelor”.

„Dar cheia ușii Mântuitorului Iisus Hristos este la noi, cum ne arată în Apocalipsă tot Domnul. El vine aproape de fiecare din noi și ne spune: Iată, stau la ușă și bat”.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian a spus: „Cheia prin care Domnul să descuie inimile noastre să rămână pacea din inimi, rugăciunea liniștitoare și pelerinajul aducător de atâta și atâta viață armonioasă”.

„Fie ca pașii, răbdarea și rugăciunea pelerinilor să fie un răspuns: Da, Doamne, deschide și mie inima, și eu vreau să fiu fericit într-o lume cam nefericită dacă voi deschide inima”.

Sfinții Iachint și Teofana Basarab

Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a subliniat rolul esențial pe care l-au avut Sfântul Ierarh Iachint și Sfânta Teofana Basarab pentru poporul român.

„În secolul al 14‑lea, primul păstor al Bisericii noastre Ortodoxe Române a fost chemat de domnitorul Țării Românești, Basarab I, să păstorească creștinii dintre Dunăre și Mare (…) Mitropolia Țării Românești și‑a stabilit scaunul la Curtea de Argeș, prin primul mitropolit, care a păstrat credința strămoșească primită de la Sfântul Apostol Andrei și de la Sfinții Părinți ai Vicinei”.

Înaltpreasfinția Sa i-a oferit drept exemple demne de urmat pe cei doi sfinți sărbătoriți: „Sfântul Iachint de la Vicina a cărui rugăciune neîncetată a vegheat credința în părțile Vicinei, și Teofana Basarab, sora domnitorului Basarab I, care prin viața ei de domniță și, mai târziu, de monahie a adus echilibru, sfințenie și Lumina lui Hristos printre creștinii bulgari”.

„Prin credința, rugăciunea și faptele lor bune, acești sfinți ne arată că Lumina lui Hristos pătrunde în inimile noastre și le transformă în adevărate altare vii, chemându‑ne să fim și noi purtători ai acestei lumini în lume”, a concluzionat ierarhul.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mircea Popa