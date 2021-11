„Catedrala Națională este și a mea”. Mitropolitul Ardealului a donat pentru icoana Sfântului Laurențiu

Mitropolitul Laurențiu al Ardealului a donat pentru pictura Catedralei Naționale. Ierarhul a ales să achite costul integral pentru reprezentarea Sfântului Mucenic Laurențiu, Arhidiaconul, în altarul catedralei.

Întrebat despre gestul său, părintele mitropolit a spus că este de datoria noastră, a fiecăruia, să contribuim la acest proiect național, nu cu mândrie, ci cu bucurie și cu dragoste.

”Catedrala Națională este și a mea

„Catedrala Mântuirii Neamului este simbolul trăiniciei și al credinței noastre de veacuri, apărate de moșii și strămoșii noștri și continuată de noi. Este un simbol al unității. Nu este Catedrala Patriarhală – deși Patriarhia cuprinde întreaga țară și diaspora – ci este catedrala tuturor, e Mama Tuturor Bisericilor”.

„Este și catedrala noastră, a ardelenilor. Noi contribuim în mod constant și sprijinim ideea aceasta, în așa fel încât catedrala să ajungă la încununarea ei, pe deplin, cu tot ansamblul. Catedrala Națională este și a mea, îmi aparține și mie într-un fel”, a declarat IPS Laurențiu pentru Basilica.ro.

„De aceea, și personal vreau să am o contribuție directă mai ales pentru că a rânduit Dumnezeu să am un sfânt protector pictat în altar, Sfântul Mucenic Laurențiu, Arhidiaconul. Am vrut să știu că eu, personal, de la mine, din munca mea am contribuit la realizarea acestei icoane”, a mărturisit Mitropolitul Ardealului.

„Suntem iubitori de cele sfinte, de aceea dorim ca în urma noastră să rămână ceva care să dăinuie și care să exprime și prezența noastră. Numele nostru nu este trecut acolo (pe pictură, n.r.), este trecut în Cartea Vieții, în planul cel veșnic al lui Dumnezeu”.

”Un credincios nu poate avea mai mare bucurie

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu crede că „un credincios nu poate avea mai mare bucurie decât să știe că a contribuit, el și familia sa, la realizarea unei icoane sau a unei scene biblice, depinde de posibilitățile fiecăruia, din această catedrală măreață”.

„Numele este scris în ceruri. Bucuria fiecăruia e că atunci când vii și te închini la icoana respectivă, nu cu mândrie, ci cu dragoste, simți că ai făcut și tu ceva. Este o mică jertfă pe care o adaugi la jertfa cea mare a tuturor celor care au contribuit la realizarea catedralei, în frunte cu autorul acesteia, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel”, a încheiat IPS Laurențiu, Mitropolitul Ardealului.

Icoana Sfântului Laurențiu, pentru care a donat Mitropolitul Ardealului, a fost finalizată deja. Mai sunt încă sute de scene și icoane de realizat. Urmează acest link pentru a afla modalitățile prin care poți dona pentru Catedrala Națională.

Foto: Arhiva Basilica.ro