Cărți rare aflate cândva în patrimoniul vechiului Seminar din București vor fi expuse la Biblioteca Academiei Române

Biblioteca Academiei Române și Biblioteca Sfântului Sinod vor vernisa joi, 18 iunie 2026, o expoziție de carte rară care își propune să ilustreze strânsa legătură dintre cele două instituții de cultură.

Intitulată „Habent sua fata libelli. Cărți rare din vechea bibliotecă a Seminarului Central din București păstrate în colecțiile Bibliotecii Academiei Române și ale Bibliotecii Sfântului Sinod”, expoziția va cuprinde cărți rare, documente și fotografii, care, de-a lungul timpului, au avut un parcurs sinuos, dar, prin evenimente fericite, și-au găsit locul ideal și sigur în cele două prestigioase biblioteci.

Vor lua cuvântul prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române și directorul general al Bibliotecii Academiei Române, Arhim. Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, și Carmen Albu de la Cabinetul de Manuscrise și Colecția de Carte rară a Bibliotecii Academiei Române.

Vernisajul are loc joi, de la ora 13:30, iar expoziția va putea fi vizitată în Sala „Th. Pallady” a Bibliotecii Academiei Române până în data de 30 iunie 2026.

Programul de vizitare este de luni până vineri, orele 09:00-14:00.

Foto credit: Facebook / Biblioteca Academiei Române