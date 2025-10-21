Caravana medicală a Mitropoliei Olteniei a ajuns la Târgu Cărbunești

Caravana medicală „Sf. Nicodim” a Mitropoliei Olteniei a ajuns luni la credincioșii din orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj.

Gazda activității a fost Parohia Parohia „Sfântul Antim Ivireanul”, unde enoriașii au beneficiat de consultații medicale gratuite, realizate de medicul Constantinescu Gabriela și asistentele Ciochiu Adina și Pavel Elena, voluntare ale Arhiepiscopiei Craiovei.

De asemenea, beneficiarii caravanei medicale s-au putut înscrie în programul de telemedicină oferit de o companie privată de asigurări, în parteneriat cu Arhiepiscopia Craiovei.

Prin acest proiect, Eparhia vine în sprijinul credincioșilor care au nevoie de informații și asistență medicală.

Eparhiile din Patriarhia Română desfășoară constant astfel de proiecte prin care vin în ajutorul enoriașilor din parohiile situate în zone defavorizate.

Unul dintre cele mai ample proiecte de acest fel este Campania „Sănătate pentru sate” desfășurată de voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale.

Foto credit: Mitropolia Olteniei