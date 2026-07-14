Capela Protoieriei Tulcea și-a cinstit ocrotitorul

Capela „Sfântul Arhanghel Gavriil” a Protoieriei Tulcea și-a serbat luni hramul de vară. Sfânta Liturghie și Parastasul pentru ctitori au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii.

„Ne-am rugat pentru cei vii, i-am pomenit cu venerație pe ctitorii și binefăcătorii acestui sfânt lăcaș trecuți la Domnul, dar și pe toți cei care odihnesc în acest cimitir. Îl rugăm pe Sfântul Arhanghel Gavriil să ne ocrotească cu aripile măririi lui celei netrupești pe noi, cei care ne-am străduit astăzi să-l lăudăm pe el și pe Dumnezeu cel minunat întru sfinții Săi”, a declarat Episcopul Visarion al Tulcii pentru Trinitas TV.

„Îl rugăm pe Dumnezeu să facă parte de veșnică odihnă în Împărăția Sa tuturor celor care odihnesc în acest cimitir istoric din Tulcea, să le dăruiască viață veșnică, iar nouă, celor de aici, să ne dăruiască pace, bucurie, binecuvântare, așteptând și noi Învierea din morți a tuturor celor care au crezut în numele Domnului nostru Iisus Hristos.”

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala Laudamus a Catedralei Episcopale din Tulcea.

„Capela Protopopiatului Tulcea a fost edificată între anii 2012 și 2015, iar Protoieria Tulcea a realizat la intrarea în cimitir o capelă și un așezământ atât de frumos, punându-l tot sub ocrotirea Sfântului Arhanghel Gavril, cu sărbătoarea sau cu ținerea zilei de 13 iulie”, a explicat Pr. Romeo Gabriel Ispas, protopop de Tulcea.

Cinstit în data de 8 noiembrie, împreună cu soborul tuturor cereștilor puteri, dar și la Praznicul Bunei Vestiri, Sfântul Arhanghel Gavriil este pomenit de Biserica Ortodoxă și în data de 13 iulie, în amintirea sfințirii unui lăcaș de cult din Constantinopol închinat lui.

Foto credit: Facebook / Episcopia Tulcii