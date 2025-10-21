Cantina socială a Centrului Eparhial din Galați a fost modernizată: Oferă zilnic peste 120 de porții de mâncare

Cantina socială „Sf. Nicolae și Sf. Ioan Gură de Aur” din cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos a fost modernizată. Aceasta va continua să ofere hrană celor aflați în dificultate, hrănind zilnic peste 120 de persoane.

Cantina a trecut printr-un amplu proces de reabilitare, sistematizare și dotare cu echipamente moderne.

Ceremonia de binecuvântare a avut loc în cadrul unui eveniment liturgic și social dedicat Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul românilor, la care au participat membrii Permanenței Consiliului Eparhial, angajații cantinei și echipa care a realizat lucrările.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian a subliniat importanța slujirii aproapelui și a faptelor de milostenie, evidențiind rolul cantinei ca loc de comuniune și speranță pentru cei aflați în nevoi.

Cantina socială „Sf. Nicolae și Sf. Ioan Gură de Aur” funcționează în cadrul Centrului eparhial din Galați din anul 1998. Activitatea acesteia este susținută prin fondurile proprii ale Arhiepiscopiei și prin sponsorizări.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos