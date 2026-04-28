Campionatul de șah rapid organizat de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și-a desemnat câștigătorii

Campionatul de șah rapid organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților la Vatra Dornei și-a desemnat câștigătorii. „Cupa Movileștilor” s-a desfășurat în perioada 25-26 aprilie și a reunit 196 de jucători, pentru cele două secțiuni.

La secțiunea „Open A”, deschisă jucătorilor profesioniști și experimentați, au luat parte 126 de șahiști din întreaga țară.

Câștigător a fost desemnat Andrei Filip (19 ani), un ieșean legitimat la CSM București.

Pe locul al doilea s-a clasat Andrei Istrățescu, în vârstă de 51 de ani, de la Clubul de șah al Municipiului Baia Mare. Au urmat, la egalitate de puncte, Lucian-Ioan Filip, 45 de ani, maestru internațional, de la Clubul Sportiv Universitar „Universitatea de Vest din Timișoara”, Ruslan Soltanici, 42 de ani, din Republica Moldova, și Vlad-Ionuț Stegariu, 32 de ani, de la ACS Pionii Regelui – Romanești.

„Am participat în acest an la Cupa Movileștilor pe care am reușit să o câștig după multe emoții și multe bătălii strânse. Voi veni cu drag și anul viitor și mulțumesc pentru această organizare Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și tuturor celor implicați”, a spus Andrei Filip.

Șahul, un sport pentru toate vârstele

La secțiunea „Open B”, destinată tinerilor și copiilor, s-au înscris 70 de jucători.

La categoria U8, primul loc i-a revenit lui Ștefan Adam Stan din Iași (băieți), respectiv Erminei-Ioana Covalciuc(fete), în timp ce la categoria U10 s-a impus Tymur Tarabarinov, refugiat din Ucraina și elev al Școlii Gimnaziale nr. 1 din Suceava.

„Am avut participanți de toate categoriile și de toate vârstele și ne bucurăm că anul acesta campionatul a fost câștigat de un tânăr de 19 ani”.

„Pe această cale, recomandăm tuturor iubitorilor acestui sport să participe la astfel de turnee și le reamintim faptul că în toamnă pregătim, în colaborare cu celelalte cluburi de șah din Suceava, cu sprijinul Părintelui Arhiepiscop Calinic, cea de-a treia ediție a Campionatului Județean de șah pentru tineri și copii”, a spus Arhid. Paul Lungu, reprezentantul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

