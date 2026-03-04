Departamentul Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor ajută un tânăr care are nevoie să termine școala

Departamentul Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor lansează un apel la solidaritate pentru sprijinirea lui Lucian Feraru, un elev care, în ciuda unor condiții de trai extrem de dificile, își continuă studiile și își dorește să își construiască un viitor.

Potrivit evaluării realizate în cadrul programului de mentorat al Departamentului Minorități, Lucian locuiește împreună cu mama și frații săi într-o locuință modestă, fără acces la electricitate, apă curentă sau grup sanitar.

Spațiul este foarte restrâns, familia folosind, practic, o singură cameră, iar condițiile de locuire sunt precare: încălzirea se face cu o sobă veche, pereții sunt afumați, iar mobilierul este aproape inexistent. În lipsa unui pat, unul dintre copii doarme pe jos.

O familie obișnuită cu traiul greu

Situația financiară a familiei este extrem de fragilă, transmit reprezentanții eparhiei.

Venitul lunar este de aproximativ 270 de lei, provenind doar din alocația unuia dintre copii. Mama suferă de diabet și are probleme serioase de sănătate, ceea ce îi limitează posibilitatea de a lucra.

În aceste condiții, frații lui Lucian muncesc cu ziua pentru a contribui la întreținerea familiei și pentru ca el să poată continua școala, plătind taxele aferente cheltuielilor de cămin ale liceului.

Colectă pentru o casă mai bună

Pentru a-i oferi lui Lucian șansa de a trăi și de a învăța în condiții decente, Asociația CRESC a Departamentului Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor a inițiat o campanie pentru construirea unei case modulare simple pentru familie.

Obiectivul campaniei este construirea unei locuințe modulare racordate la toate utilitățile. Costul total estimat este de 15.000 de euro. Chiar și o contribuție mică poate aduce speranță și stabilitate în viața acestui copil.

Cazul mai poate fi sprijinit și prin distribuirea pe rețelele sociale, subliniază reprezentanții Departamentului Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor.

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Asociația CRESC

IBAN: RO51RNCB0178181068520001

Mențiune: Lucian

Contact: Departamentul Minorități 0745 264 80 sau 0754 786 828