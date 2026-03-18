De Paști aducem împreună Lumină în suflete: Episcopia Hușilor oferă sprijin persoanelor vulnerabile

Episcopia Hușilor a demarat campania „De Paști aducem împreună Lumină în suflete”. Acțiunea este dedicată sprijinirii persoanelor aflate în dificultate.

Demersul a ajuns la cea de-a șasea ediție și este organizat de Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși.

Părintele Vladimir Beregoi, consilier eparhial la Sectorul economic și social – misionar și președintele asociației, a subliniat că inițiativa continuă cu același scop, de a fi aproape de membrii comunităților cu o situație materială precară.

„Vom porni din nou la drum, animați de același gând: să ajungem la cât mai mulți oameni, în cât mai multe locuri, acolo unde o rază de lumină poate aduce speranță și tămăduire sufletească”.

Potrivit părintelui consilier eparhial, beneficiarii vor primi îmbrăcăminte și încălțăminte adecvată sezonului, alimente, cadouri pentru copii și produse de igienă, iar în situațiile care o impun vor fi acordate și ajutoare financiare.

În ediția din anul 2025, campania a ajutat peste 650 de copii și vârstnici din județul Vaslui, precum și pentru 160 de persoane din Republica Moldova.

Foto credit: Facebook / Asociația Filantropia Ortodoxă Huși