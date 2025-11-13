Campania „Prevenție și educație pentru sănătate” continuă: Peste 130 de copii au învățat despre igienă și prim-ajutor

Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au ajuns vineri la Școala Gimnazială Drăgănești din județul Prahova, unde peste 130 de elevi au participat la o nouă activitate a campaniei „Prevenție și educație pentru sănătate”.

Copiii au învățat despre igiena generală și orală, importanța unui stil de viață sănătos, prevenirea bullying-ului și modul corect de reacție în situații de urgență.

„Ne bucurăm că peste 130 de copii au participat cu interes la activitățile noastre. Am vorbit despre igienă, reacții corecte în situații de urgență, prevenirea bullying-ului și importanța respectului între colegi”, a spus Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale.

Părintele Daniel Mihai Ristea, profesor de religie la școala din Drgănești, a subliniat impactul activității asupra elevilor: „A fost o activitate foarte utilă pentru copiii noștri, iar astfel de activități de prevenție sunt extrem de importante, mai ales în mediul rural”.

Laura Neagu, directorul școlii, a evidențiat valoarea practică a informațiilor: „Orice secundă contează într-o situație critică. Informațiile despre igiena dentară au fost foarte utile, mulți copii nu știau cum să se spele corect pe dinți”.

Campania „Prevenție și educație pentru sănătate” are ca obiectiv reducerea îmbolnăvirilor și creșterea calității vieții. Până în prezent, au avut loc 80 de acțiuni, de care au beneficiat aproximativ 18.000 de persoane din 16 județe, municipiul București și Republica Moldova.

