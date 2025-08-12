Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” a Federației Filantropia a atins borna de 10.000 de SMS-uri

Campania „Ajută un bătrân să zâmbească”, a Federației Filantropia, a atins pragul de 10.000 de SMS-uri, anunță organizația pe pagina de Facebook.

Este vorba despre peste 10.000 de mesaje trimise la numărul 8864 în cadrul campaniei naționale „Ajută un bătrân să zâmbească”.

Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” a fost inițiată Federația Filantropia pentru a spriji persoanele vârstnice aflate în situații de risc medical, social sau material.

Mai precis, prin această campanie, Federația Filantropia oferă gratuit următoarele:

– aparatură medicală de bază(termometre, glucometre, pulsoximetre, tensiometre);

– controale medicale de specialitate – servicii oftalmologice (consultații și ochelari de vedere);

– medicamente sau decontarea rețetelor medicale;

– combustibili pentru încălzirea locuințelor;

– produse alimentare de bază;

– produse de igienă personală și igiena locuinței.

Cine dorește să se alăture acestei campanii de fapte bune, o poate face prin următoarele modalități:

1. Trimiterea unui SMS cu textul „DĂRUIEȘTE” la numărul 866, echivalentul a 4 euro/lunar

2. Prin donarea directă, în contul Federației Filantropia: IBAN: RO14 BTRL RONC RT00 M037 5508 (LEI)

Informații despre Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” și alte activități ale Federației Filantropia sunt disponibile aici.

Foto credit: Federația Filantropia