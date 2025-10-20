La prestigioasa Universitate din Cambridge a fost înființat un Lectorat de Limba română

Excelența Sa Laura Popescu, Ambasadoarea României la Londra, a vizitat recent Universitatea din Cambridge, pentru a saluta înființarea Lectoratului de Limba română al prestigioasei instituții academice. Este al doilea Lectorat de Limba română dintr-o universitate britanică, după cel de la Oxford, înființat în 2012.

Ambasadoarea României s-a întâlnit cu prof. John David Rhodes, co-chair al Facultății de Limbi Moderne și Medievale și de Lingvistică din cadrul universității, cu prof. Ioanna Sitaridou, și cu lectorul de limba română, dr. Ștefania Costea.

Cu această ocazie, ES Laura Popescu și-a exprimat aprecierea deosebită față de Universitatea din Cambridge pentru deschiderea și disponibilitatea de a colabora în realizarea acestei inițiative a Ambasadei României.

Lectoratul este finanțat de statul român prin Institutul Limbii Române (ILR), condus de prof. Daiana Theodora Cuibus, căreia Ambasada României la Londra i-a transmis mulțumiri pentru susținere și implicare.

Cine este lectorul de Limba română de la Cambridge

Lectoratul de Limba română de la Cambridge va fi coordonat de dr. Ștefania Costea, care și-a finalizat studiile de master și doctorat la Facultatea de Limbi Moderne și Medievale și de Lingvistică a aceleiași universități, sub îndrumarea profesorului Adam Ledgeway, lingvist care a avut o contribuție esențială în dezvoltarea studiilor de limba română la Cambridge.

Dr. Ștefania Costea se concentrează asupra sintaxei diacronice comparative și a contactului lingvistic, iar în 2023 a fost distinsă cu Cambridge SU Student-Led Teaching Award for Small-Group Teaching (Arts, Humanities & Social Sciences), recunoaștere a excelenței sale didactice.

„Lectoratul își propune să ofere studenților și cadrelor didactice din Cambridge posibilitatea de a descoperi limba română și bogăția culturii, artei, literaturii și cinematografiei românești”, a declarat dr. Ștefania Costea.

Oferta academică și culturală

Lectoratul va organiza cursuri deschise de limba română (nivel începător și intermediar) și evenimente culturale dedicate promovării limbii și culturii române în mediul universitar britanic.

Cursuri deschise de limba română – nivel începător și intermediar, desfășurate săptămânal în timpul trimestrelor Michaelmas și Lent;

Seminarii tematice românești –prelegeri și discuții dedicate limbii, istoriei, filmului și literaturii române;

„Romanian Movie Night” – proiecții săptămânale de filme românești, menite să ofere o perspectivă autentică asupra societății și culturii din România.

Cursurile sunt deschise tuturor membrilor Universității și se bazează pe un format accesibil și interactiv. Informațiile privind înscrierile și programul vor fi publicate pe site-ul facultății.

Pentru informații suplimentare despre cursuri sau activități, dr. Ștefania Costea poate fi contactată la adresa: [email protected].

Foto credit: Facebook / Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord