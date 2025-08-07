Cadrele didactice din țară pot participa la cursurile Merito Bucovina, de formare gratuită: Înscrieri

Cadrele didactice din țară sunt invitate în județul Suceava, în perioada 10-14 august, pentru a lua parte la o nouă experiență de formare gratuită în cadrul Universității de vară Merito Bucovina.

Ediția a VII-a se desfășoară la Casa de Cultură Vicovu de Sus, cu sprijinul pimăriei orașului. Tema generală a atelierelor este „Profesorul reflexiv, activ și autonom. Comunități de învățare”.

Participanții vor explora, prin sesiuni interactive, următoarele subiecte: reflecția în actul didactic, relația dintre vocație și echilibru profesional, gândirea critică și creativă, pedagogia poeziei contemporane, colaborarea și metacogniția, empatia și comunicarea, dezvoltarea carierei și învățarea pe tot parcursul vieții.

Despre formatori și înscrieri

Formatorii sunt profesori Merito, parteneri educaționali și specialiști în formare: Cristina Dudan, Nicoleta și Emil Munteanu, Mihaela Nicolae, Adriana Popițan, Manuela David, Rodica Zimbru, Gabriela Hisem, Cristina-Daria Onofrei, Loredana Bertișan-Pop și Saul Pop.

Invitatul special al acestei ediții este prof. univ. Constantin Cucoș, Doctor Honoris Causa al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Sesiunile au loc zilnic, între orele 12:00-18:00 în prima zi (10 august, duminică) și între 9:30-17:30 în perioada 11-14 august.

Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Centrul de Dezvoltare Personală și Profesională EduMax și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul Media și Comunicare.

Înscrierea este gratuită și se face prin completarea formularului disponibil pe acest link.

Foto credit: Freepik