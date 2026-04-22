Arad: Bustul filantropului Vasile Stroescu a fost dezvelit cu prilejul a 100 de ani de la trecerea sa în veșnicie

Municipiul Arad a găzduit marți un eveniment comemorativ dedicat filantropului Vasile Stroescu, la împlinirea a 100 de ani de la trecerea sa la Domnul. Programul a debutat la sediul Inspectoratului Școlar Județean Arad, unde a avut loc dezvelirea bustului din bronz.

La ceremonie au participat Mitropolitul Ioan al Banatului și Arhiepiscopul Timotei al Aradului, împreună cu reprezentanți ai instituției.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a subliniat a evidențiat importanța păstrării vii a memoriei marilor binefăcători ai neamului. Totodată, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Arad au evidențiat valoarea culturală și educațională a comemorării pentru comunitatea locală și pentru spațiul românesc.

Bustul a fost realizat de sculptorul basarabean Veaceslav Jiglițchi, împreună cu 19 absolvenți ai Liceului Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc.

Simpozion dedicat filantropului Vasile Stroescu

Manifestările au continuat în aceeași zi cu un simpozion național dedicat operei filantropice a lui Vasile Stroescu, organizat în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Arad. Evenimentul a evidențiat contribuția la emanciparea culturală a românilor, precum și dimensiunea morală și juridică a moștenirii sale.

Prin această manifestare aniversară, organizatorii au dorit să aducă un omagiu unui mare filantrop român și să reafirme importanța valorilor creștine, a generozității și a responsabilității față de binele comun.

Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Arad, în colaborare cu Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș.

Scurtă biografie

Vasile Stroescu (1845–1926), originar din Trinca (Basarabia), a fost un important filantrop român, format intelectual în marile centre universitare europene. După o scurtă carieră juridică, a renunțat la funcția de judecător și și-a dedicat viața sprijinirii comunităților românești.

Și-a pus întreaga avere în slujba neamului, susținând educația, Biserica și viața socială. A finanțat construirea de școli în mai multe regiuni ale României și a sprijinit în mod constant dezvoltarea învățământului în limba română, mai ales în mediul rural și în Transilvania.

A ridicat biserici și spitale și a oferit ajutor material țăranilor, inclusiv prin darea în folosință a pământurilor sale. A contribuit financiar la construirea de lăcașuri de cult și la susținerea instituțiilor educaționale și culturale.

Prin generozitatea sa constantă, Vasile Stroescu a devenit un simbol al filantropiei creștine românești. A trecut la cele veșnice în anul 1926, fiind onorat cu funeralii naționale, ca recunoaștere a contribuției sale remarcabile.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului