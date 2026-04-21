Bulgaria va participa ca invitat de onoare la Bookfest București: Întâlniri cu autori și lansări de carte

Bulgaria va participa ca invitat de onoare în perioada 3-7 iunie la Salonul Internațional de Carte Bookfest din București. Ediția din acest an propune publicului o incursiune în literatura contemporană a țării vecine prin întâlniri cu autori și lansări de carte.

O delegație formată din peste 20 de invitați va fi prezentă la eveniment, între care se vor regăsi autori bulgari contemporani, ale căror lucrări au fost traduse în limba română.

„Bulgaria are o cultură care, deși ne este foarte apropiată geografic și istoric, rămâne încă insuficient cunoscută la noi. Speranța mea este ca această ediție a Bookfest să ne ajute să o descoperim mai bine”, potrivit unui comunicat transmis de Grigore Arsene, președintele Asociației Editorilor din România.

„Chiar dacă este una dintre cele mai complexe ediții de până acum, sunt încrezător că Bulgaria ne va oferi ocazia să ne bucurăm pe deplin de literatura de foarte bună calitate și să descoperim autori remarcabili. Literatura și cărțile rămân, în cele din urmă, punți între oameni și culturi”.

Programul pregătit de invitații bulgari va include dezbateri, dar și prezentări dedicate pieței editoriale, întâlniri profesionale și discuții despre programe de finanțare și schimburi culturale.

Evenimentul va avea loc la Romexpo. Standul Bulgariei va fi amenajat în Pavilionul B2, unde vizitatorii sunt așteptați să descopere volume în limba bulgară și traduceri.

Foto credit: Facebook / Bookfest – Salonul Internațional de Carte