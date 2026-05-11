Bulgaria va investi peste 60 de milioane de euro pentru restaurarea bisericilor și mănăstirilor din zonele rurale

Statul bulgar va investi 62,5 milioane de euro în activități legate de restaurarea bisericilor și mănăstirilor din zonele rurale ale țării, informează hristianstvo.bg.

Anunțul a fost făcut de Ministrul Agriculturii și Alimentației, Ivan Hristanov, la Mănăstirea Eleșnița „Sfânta Fecioară Maria”, situată lângă satul Eleșnița, regiunea Sofia.

Fondurile sunt destinate protejării patrimoniului cultural și spiritual și îmbunătățirii condițiilor de trai din zonele rurale slab populate.

Ministrul Ivan Hristanov a subliniat rolul pe care Biserica l-a avut în păstrarea coeziunii sociale din zonele în curs de depopulare.

Fondurile provin de la Uniunea Europeană și fac parte din Planul Strategic pentru dezvoltarea agriculturii și a zonelor rurale 2023–2027.

