Bucurie pentru românii din Liege: Lucrările de schimbare a acoperișului bisericii parohiale sunt aproape finalizate

Comunitatea românească din Liege se bucură, în această perioadă de realizarea unui deziderat important: finalizarea schimbării acoperișului bisericii parohiale din localitate.

Biserica, având hramurile „Pogorârea Sfântului Duh” si „Sfântul Dimitrie cel Nou”, a reușit să ducă la bun sfârșit acest proiect cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, care a alocat suma de 200.000 RON în cadrul programului „Spiritualitate și tradiție” pentru acest proiect.

„Suntem recunoscători pentru acest sprijin, care ne-a permis să ducem la bun sfârșit o lucrare necesară și mult așteptată. Această biserică este casa sufletească a românilor din Liège, iar prin lucrările de renovare dorim să o păstrăm frumoasă și sigură pentru generațiile viitoare”, a declarat părintele paroh Nicolae Perdeica.

„Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi — instituțiilor, credincioșilor și voluntarilor. Această lucrare nu este doar o investiție în ziduri, ci o mărturie a credinței și a unității noastre ca români ortodocși departe de casă”, a adăugat părintele paroh Nicolae Perdeica.

Un timp al comuniunii

Parohia Ortodoxă Română „Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Dimitrie cel Nou” din Liège a fost înființată la sfârșitul anilor 1980, la inițiativa părintelui Mircea Coșofreț, primul preot al comunității ortodoxe române din zonă.

În anul 1989, parohia a fost recunoscută oficial și a devenit un punct de referință pentru românii ortodocși din Belgia, Franța și Germania.

Ulterior, părintele Ștefan Barbu a preluat slujirea, contribuind la consolidarea vieții parohiale și la dezvoltarea activităților pastorale și educaționale.

Din anul 2024, parohia este păstorită de părintele Nicolae Perdeica, care, alături de Consiliul Parohial și de credincioși, continuă activitatea religioasă în spiritul tradiției ortodoxe, cu accent pe comuniune, rugăciune și viața de familie în jurul Bisericii.

Foto credit: Parohia Pogorârea Sfântului Duh” si „Sfântul Dimitrie cel Nou” Liege

