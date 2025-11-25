Bucurie duhovnicească la Vadu Negrilesei: Se va celebra primul hram închinat Sfinților Paisie și Cleopa

Mănăstirea Vadu Negrilesei va celebra, marți 2 decembrie, primul hram dedicat Sfinților Paisie Olaru și Cleopa Ilie, a anunțat așezământul pe pagina sa de Facebook.

Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, alături de un sobor de preoți și diaconi.

La sfârșitul slujbei va avea loc un pelerinaj, devenit tradițional, spre chilia în care s-a nevoit Sfântul Cuvios Cleopa.

Piatra de temelie a mănăstirii s-a pus în 2022, iar hramul principal al lăcașului este „Pogorârea Duhului Sfânt”.

Scurt istoric

Părintele Ilie Cleopa a trăit ca pustnic în chilia din Munții Stânișoarei în anii ’50, timp de 9 ani și 7 luni.

În anul 2015, s-a început restaurarea bordeiului în care s-a nevoit Sfântul Cleopa Ilie.

Sfinții Cleopa Ilie și Paisie Olaru au fost canonizați prin decizia Sfântului Sinod din iulie 2024.

Foto credit: Mănăstirea Vadu Negrilesei / Facebook

