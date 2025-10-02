Bucureștenii sunt invitați de Parohia Înălțarea Domnului din Sectorul 6 să doneze sânge

Credincioșii bucureșteni sunt invitați să participe la o nouă campanie de donare de sânge, organizată în data de 7 octombrie la Biserica „Înălțarea Domnului” din Sectorul 6 al Capitalei.

Ediția a treia a campaniei de donare de sânge „Donează din inimă, dăruiește viață!” este inițiativa Asociației „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

Campania a debutat în data de 3 iunie, în cadrul căreia s-au colectat peste 12 litri de sânge, potrivit asociației.

„A dărui din puținul tău pentru binele altuia înseamnă a fi cu adevărat aproape de Hristos. Acest demers arată că, atunci când suntem uniți în fapte bune, putem aduce lumină și mângâiere în viețile celor aflați la nevoie”, a spus părintele Alexandru Ivan, președintele asociației.

Persoanele care doresc să doneze trebuie să aibă între 18 și 60 de ani, o greutate de minimum 50 kg și un act de identitate valabil. Organizatorii recomandă ca donatorii să fie odihniți și să fi consumat un mic dejun ușor înainte de procedură.

Această campanie se desfășoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale.

Foto credit: Ziarul Lumina/ Mihnea Păduraru