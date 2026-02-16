Arta lui Brâncuși va dialoga cu sculptura antică într-un muzeu din apropierea Columnei lui Traian

Mai multe sculpturi de Constantin Brâncuși vor fi expuse la Roma într-un muzeu din apropierea Columnei lui Traian, unde „arta lui Brâncuși va dialoga cu sculptura antică romană aflată la apogeul ei în epoca Împăratului Traian”, a transmis recent Excelența Sa Gabriela Dancău, Ambasadoarea României în Italia.

Evenimentul va „pune față în față două fațete ale operei lui Brâncuși: lemnul sculptat al copilăriei din Oltenia și marmura somptuoasă și simbolurile imperiului”, a adăugat Excelența Sa în mesajul video postat pe Facebook.

„Românii din Italia trăiesc între două lumi, exact ca Brâncuși. Un sculptor care a înțeles tradiția și a purtat-o mereu în suflet, pentru ca apoi să o ducă spre universalitate.”

Expoziția, intitulată „Constantin Brâncuși: Originile infinitului”, va fi găzduită de Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali din Roma în perioada 20 februarie–19 iulie 2026 și va include lucrările „Rugăciune”, „Mademoiselle Pogany”, „Prometeu”, „Tors” și „Scaunul” (din seria „Masa Tăcerii”), fiecare ilustrând evoluția lui Brâncuși de la tradiția populară românească la sculptura modernistă universală.

„Când americanii au întrebat la tribunal: Este asta artă?, Brâncuși a demonstrat că a sa este o formă sublimă de artă. Și așa s-a schimbat pentru totdeauna definiția artei moderne. Iar cel care a dus la schimbare a fost sculptorul născut într-un sat din Gorj, din România”, a mai transmis Ambasadoarea Gabriela Dancău.

Acces gratuit pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului

Cetățenii români și cetățenii Republicii Moldova vor avea intrare gratuită la expoziție, datorită demersurilor făcute de Ambasada României la Roma.

Expoziția este curatoriată de Erwin Kessler, directorul Muzeului Național de Artă al României, și este realizată în parteneriat cu Muzeul Național de Artă din Craiova și Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”.

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali este primul muzeu de arhitectură antică ce expune reconstituiri ale elementelor decorative ale Forumului Roman. Se află la adresa Via Quattro Novembre 94 – 00187 Roma.

Marți se împlinesc 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși. Roma a găzduit și alte expoziții dedicate sculptorului în cadrul Anului Cultural „Constantin Brâncuși” și al Anului Cultural România-Italia 2026, între care una în Parcul Arheologic al Colosseumului (în spațiile cunoscute ca Uccelliere Farnesiane).

Evenimentele fac parte din Anul Cultural România-Italia 2026, serie de manifestări concepută de Ambasada României în Italia și realizată cu sprijinul Ministerului Culturii din România, al Ministerului Afacerilor Externe și al Ministerului Apărării, sub Înaltul Patronaj al Președinților României și Italiei.

