Brâncuși, drumul către universalitate: O expoziție dedicată sculptorului român va fi vernisată la Stockholm

O expoziție dedicată sculptorului român Constantin Brâncuși va fi vernisată în data de 1 mai la Stockholm, în contextul aniversării a 150 de ani de la nașterea artistului.

Evenimentul, intitulat „Brâncuși, drumul către universalitate”, este organizat de Institutul Cultural Român de la Stockholm, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Suediei, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și autoritățile locale din acest oraș.

Expoziția reunește fotografii și documente din perioada realizării Ansamblului Monumental de la Târgu Jiu, oferind publicului o perspectivă asupra procesului de creație al artistului. Materialele provin din arhive specializate și ilustrează etapele construirii unor lucrări emblematice, precum Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana infinitului.

Programul include și proiecții video dedicate ansamblului de la Târgu Jiu, recent inclus în patrimoniul mondial UNESCO, precum și o prelegere susținută de cercetători în domeniu, care va aborda evoluția artistică a lui Brâncuși.

Organizatorii subliniază că evenimentul are și o dimensiune cultural-diplomatică, contribuind la promovarea valorilor românești în spațiul nordic și la consolidarea dialogului cultural dintre România și Suedia.

Vernisajul va avea loc începând cu ora 18.00, la sediul ICR Stockholm, în prezența unor invitați din mediul academic și cultural. Expoziția va putea fi vizitată până în data de 28 mai.

Anul Constantin Brâncuși

Anul 2026 a fost instituit oficial drept „Anul Constantin Brâncuși”, printr-o lege promulgată în 24 iulie 2025 de Președintele României.

Proclamarea a avut loc în contextul împlinirii a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român.

Conform legii, Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile administrației publice locale și instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot organiza sau sprijini logistic și material manifestări culturale, artistice și educaționale dedicate celebrării vieții și operei sculptorului, în limita bugetelor aprobate.

Foto credit: Institutul Cultural Român