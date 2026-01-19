Sărbătoarea Botezului Domnului în Țara Sfântă: Arhiepiscopul Tomisului a slujit alături de Patriarhul Ierusalimului

Botezul Domnului a fost sărbătorit luni, conform calendarului nerevizuit, în Patriarhia Ierusalimului. Alături de Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului a slujit Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului.

Din Țara Sfântă, a oferit mai multe detalii pentru Basilica.ro Arhim. Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte și Superiorul Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan.

„Duminică, în ajunul sărbătorii, a fost procesiune la râul Iordan condusă de Patriarhul Teofil împreună cu un sobor de ierarhi ai Patriarhiei Ierusalimului, ierarhi din Grecia și Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, din partea Patriarhiei Române”, a relatat Arhim. Ioan Meiu.

„De la râul Iordan, noi, românii, grupurile de pelerini, în frunte cu Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, am mers și am săvârșit slujba Aghesmei Mari la Așezământul Românesc de la Ierihon.”

Luni, de sărbătoarea Botezului Domnului, a fost oficiată slujba de Sfințire Mare a apei în Biserica Mare a Sfântului Mormânt.

Din sobor au făcut parte ierarhi din Patriarhia Ierusalimului și din Biserica Greciei, cărora li s-au alăturat Înaltpreasfintitul Părinte Teodosie și foarte mulți preoți din România.

După slujbă, a fost oficiată Sfânta Liturghie în Sfântul Mormânt.

Sâmbătă dimineață, Părintele Arhiepiscop Teodosie a slujit la Așezământul Românesc de la Ierusalim. „De la noi am plecat în audiență la Patriarhul Ierusalimului, unde au fost primiți și 300 de pelerini din toată România și din diaspora”, a precizat Arhim. Ioan Meiu.

„În această perioadă, în Țara Sfântă se află numeroși pelerini români – cei mai mulți pelerini proveniți dintr-o țară ortodoxă”, a transmis Arhim. Ioan Meiu.

„Ne rugăm Bunului Dumnezeu să fie pace peste Orientul Mijlociu, în special în Țara Sfântă, ca pelerinii să poată veni să se închine pe urmele pașilor Mântuitorului Iisus Hristos.”

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie și Arhim. Ioan Meiu au slujit la Liturghia duminicală oficiată la Sfântul Mormânt.

Marți, când în Patriarhia Ierusalimului este cinstit Soborul Sf. Ioan Botezătorul, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie va sluji la Mănăstirea Greacă „Sfântul Ioan Botezătorul” de la râul Iordan.

Sursa foto: Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte