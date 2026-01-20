Boboteaza la Chișinău: Taina Botezului rămâne pentru fiecare dintre noi o pecete a Duhului Sfânt, spune IPS Petru

Mitropolitul Petru al Basarabiei a oficiat luni Sfânta Liturghie și slujba de sfințire mare a apei la Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Teologul” din Chișinău.

Slujba a fost săvârșită alături de un sobor de clerici de la Centrul Eparhial cu ocazia Botezului Domnului, serbat după calendarul nerevizuit.

„Fiecare dintre noi așteptăm această sărbătoare împărătească, botezul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a venit la Iordan și acolo Duhul Sfânt l-a adus și pe Ioan Botezătorul ca să primească acest botez, această taină, pentru că taina aceasta a botezului este mare pentru noi toți”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Petru, pentru Trinitas TV.

Mitropolitul Basarabiei a subliniat că Taina Botezului rămâne pentru fiecare dintre noi o pecete a Duhului Sfânt.

„Noi suntem botezați și credem în numele Mântuitorului Iisus Hristos, care a venit în lume și El a acceptat această rânduială, pentru că El a cerut de la Ioan să se boteze și Ioan a refuzat, zicând că nu poate ridica mâna asupra stăpânului său. Adică botezătorul Ioan l-a recunoscut pe Mântuitorul Hristos la râul Iordan ca fiu al lui Dumnezeu”.

La finalul slujbei, credincioșii au fost binecuvântați cu Agheasmă Mare.

Sursă foto: Trinitas TV / Ian. 19, 2026