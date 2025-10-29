BNR a lansat prima monedă colorată din istoria României, dedicată lui Lucian Blaga

Banca Națională a României a lansat luni la Sucursala Regională Cluj, prima monedă colorată din istoria monetară a României, dedicată împlinirii a 130 de ani de la nașterea poetului, dramaturgului și filosofului Lucian Blaga.

Moneda, cu valoarea nominală de 1 leu, este confecționată din tombac cuprat și are o greutate de 23,5 g și un diametru de 37 mm. Aversul redă frontonul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, iar reversul înfățișează portretul lui Lucian Blaga, numele și anii vieții sale (1895–1961).

Tirajul maxim este de 5.000 de piese, iar prețul de vânzare este de 260 de lei (fără TVA).

Lansarea a avut loc în cadrul simpozionului „Lucian Blaga – Omul, operele, bancnotele”, urmat de vernisajul expoziției „Portretele bancnotelor. Lucian Blaga – 130 de ani de la naștere”, organizată în colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca.

Expoziția poate fi vizitată gratuit până în aprilie 2026, în zilele de luni și vineri, cu programare prealabilă.

„Momentul marchează o dublă premieră pentru instituția noastră: pentru prima dată în istoria monetară a României este lansată în circuitul numismatic o monedă care conține elemente cromatice, respectiv lansarea se desfășoară la sediul unei structuri teritoriale a BNR”, precizează instituția.

Sursă foto: BNR