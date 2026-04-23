50 ani de la prima notă 10 din istoria gimnasticii: Un parc din Capitală ar putea purta numele Nadiei Comăneci

Un parc din Capitală, posibil chiar Parcul Izvor, situat în apropierea Palatului Parlamentului, ar putea să-și schimbe denumirea în Parcul „Nadia Comăneci”.

Ideea este vehiculată în presa sportivă în contextul împlinirii, în 18 iulie 2026, a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, Canada. Primăria Capitalei încă nu a confirmat oficial informația.

Nadia Comăneci are amintiri plăcute legate de Parcul Izvor. Locuiește în apropiere, iar în timpul studiilor obișnuia să-l traverseze în drum spre Facultatea de Fizică și Sport, informează Orange Sport.

Sportiva a participat luna trecută la evenimentul „The Legacy of Nadia Comăneci, 50 Years On” („Moștenirea Nadia Comăneci după 50 de ani”), găzduit de Parlamentul European, iar luna aceasta la Gala Premiilor Laureus de la Madrid, unde a primit premiul pentru întreaga activitate.

Anul 2026 a fost desemnat de Parlament „Anul Nadia Comăneci” în România.

Foto: Nadia Comăneci la Universiada de la București (1981). Credit: Agerpres