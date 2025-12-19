BNR a marcat 145 de ani de la nașterea lui Mihail Sadoveanu

Banca Națională a României (BNR) a marcat împlinirea a 145 de ani de la nașterea scriitorului Mihail Sadoveanu, prin lansarea, în circuitul numismatic, a unei monede, informează instituția.

Aversul monedei prezintă o scenă inspirată din povestea „Dumbrava minunată”, alături de inscripția „România” în arc de cerc și stema țării. Pe revers este înfățișat portretul lui Mihail Sadoveanu și anii vieții marelui scriitor.

Moneda are valoarea nominală de 10 lei. Este confecționată din argint, are un diametru de 37 mm și o greutate de 31,103 g.

Tirajul maxim este de 5.000 piese. Prețul de vânzare pentru o monedă este de 640 de lei (fără TVA) și include broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

Lansarea în circuitul numismatic s-a realizat prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Achiziționarea monedei se realizează pe pagina Băncii Naționale a României prin rezervare online, în limita stocului. Monedele vin ambalate în capsule protectoare de metacrilat.

Foto credit: Banca Națională a României