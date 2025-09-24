BNR, emisiune numismatică dedicată împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu

Banca Națională a României a lansat în circuitul numismatic, începând cu 22 septembrie, o monedă din argint cu tema 100 de ani de la nașterea lui Toma Caragiu.

Pe aversul monedei este ilustrată o compoziție reprezentând arta teatrală. Tot aici apar inscripția „ROMANIA” dispusă în arc de cerc, valoarea nominală „10 LEI”, anul de emisiune „2025” și stema României.

Reversul redă portretul, numele lui Toma Caragiu și anii între care a trăit acesta: „1925” anul nașterii și „1977”, marcând faptul că îndrăgitul actor a trecut la Domnul în timpul marelui cutremur din 1977.

Monedele din argint sunt livrate în capsule de metacrilat transparent, împreună cu broșuri de prezentare și certificate de autenticitate redactate în română, engleză și franceză. Certificatele poartă semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central.

Tirajul maxim al monedei din argint este de 5.000 de exemplare.

Omagiu unui artist inestimabil

Prețul de vânzare este de 620 lei (fără TVA), sumă care include broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

Monedele din argint dedicate lui Toma Caragiu – 100 de ani de la naștere au putere circulatorie pe teritoriul României.

Aceste monede vor fi disponibile prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale a României din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

Foto credit: Banca Națională a României