O biserică veche de 350 de ani din Iași intră în proces de restaurare

Proiectul de restaurare a Bisericii „Sfinții Atanasie și Chiril” din Iași, unul dintre cele mai vechi și valoroase monumente ale orașului, a fost lansat joi în cadrul unei conferințe de presă organizate la lăcașul de cult.

Lucrările vor fi finanțate printr-un grant de un milion de euro, obținut în cadrul programului european transfrontalier Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027.

25 de ani de eforturi

Părintele Dumitru-Gică Păduraru, paroh al Bisericii „Sfinții Atanasie și Chiril”, a explicat că acest moment reprezintă împlinirea unor eforturi începute în urmă cu aproape un sfert de secol.

„Sunt aproape douăzeci și cinci de ani de când am început să căutăm actele necesare și să facem demersurile cerute în acest sens, iar iată că, în curând, în luna decembrie, sperăm să găsim un constructor și să putem începe efectiv lucrările de restaurare”, a declarat părintele.

Părintele paroh a adăugat că, până în prezent, intervențiile realizate în ultimii șapte ani s-au făcut în special cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte și al Primăriei Municipiului Iași.

Stadiu avansat de degradare

La rândul său, Cristian Matachi, managerul tehnic al proiectului, a explicat stadiul lucrărilor și riscurile evitate: „Până acum, am reușit să aducem biserica într-o stare minimă de siguranță, prin lucrări de consolidare la acoperiș, la centura superioară și la cele trei abside”.

„În 2017, expertiza tehnică arăta un risc real de colaps, iar accesul credincioșilor era interzis. Astăzi putem spune că degradarea a fost oprită și monumentul este stabil”, a mai spus managerul tehnic.

Consolidarea legăturilor culturale

Managerul de proiect, Iulia Cojocaru, a subliniat că inițiativa are o dublă dimensiune – de restaurare a monumentului și de consolidare a legăturilor culturale de pe ambele maluri ale Prutului:

„Este un proiect frumos, un proiect de suflet, care se va desfășura pe durata a 24 de luni. Pe lângă restaurarea bisericii din Iași, partenerii noștri din Soroca vor amenaja un centru de pelerinaj și un centru integrat pentru promovarea turismului pe ambele maluri ale Prutului”.

Scurt istoric

Biserica „Sfinții Atanasie și Chiril”, construită între anii 1672–1674, este amplasată în centrul vechi al Iașului.

De-a lungul timpului, lăcașul de cult a fost afectat de incendii, bombardamente și cutremure, iar în secolul al XIX-lea a găzduit primul cor bisericesc din Moldova, condus de profesorul și compozitorul Gheorghe Burada.

Foto credit: Doxologia / Mihail Vrăjitoru