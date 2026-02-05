Biserica în slujba vieții: O parohie din Craiova a donat aparatură medicală Secției de Neonatologie a Spitalului Filantropia

Parohia Brândușa din Craiova a donat miercuri aparatură medicală Secției de Neonatologie a Spitalului Clinic „Filantropia”.

Evenimentul a reunit cadrele medicale ale secției, precum și reprezentanți ai parohiei și ai Asociației „Vasiliada” a Arhiepiscopiei Craiovei.

Părintele Gabriel Sorescu, reprezentant al Parohiei Brândușa, a mulțumit cadrelor medicale pentru colaborare și deschidere și a subliniat faptul că inițiativa marchează începutul unei colaborări între biserică și spital.

Totodată, părintele Florin Mihail, președintele Asociației „Vasiliada”, a evidențiat implicarea constantă a Bisericii în activități filantropice și sprijinul pentru cei aflați în suferință.

Donația face parte dintr-un demers filantropic mai amplu, finanțat din fondurile strânse la ultima ediție a „Târgului Jucăriilor”, organizat în luna octombrie 2025. Prin această inițiativă, parohia susține periodic spitalele din Craiova prin achiziționarea de echipamente medicale necesare.

