Biserica „Sfântul Anton” – Curtea Veche din Capitală își va serba hramul: Program

Biserica „Sfântul Anton” – Curtea Veche, din București, își va sărbători hramul vineri, de praznicul Sfântului Antonie cel Mare.

Programul va debuta vineri, la ora 16:00, cu o procesiune cu icoana făcătoare de minuni și moaștele Sfântului la locul fostei biserici care a ars în 1847.

De la ora 17:00, va avea loc Vecernia Mare cu Litie.

În continuare, sâmbătă de la ora 08:00, va avea loc slujba Utreniei, urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii.

Biserica Domnească „Sfântul Anton” este situată în Centrul vechi al Capitalei, pe Strada Franceză, numărul 33.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro

