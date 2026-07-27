Evenimente liturgice și culturale la Parohia „Sf. Pantelimon – Foișorul de Foc”: Moaște în pelerinaj și teatru creștin

Evenimentele dedicate hramului Parohiei „Sf. Pantelimon – Foișorul de Foc” din Capitală au început sâmbătă cu aducerea în procesiune a unui fragment din moaștele Sf. Maria Magdalena și au continuat cu un spectacol de teatru creștin dedicat ocrotitoarei istorice a acestei comunități.

Racla cu moaște a fost adusă în pelerinaj de la Parohia „Sf. Antonie cel Mare” și „Sf. Ioan Casian” din Sectorul 4 al Capitalei, însoțite de părintele paroh Mihai Pârvu și preotul coslujitor Costin Gabriel Tatomir.

„Aducerea sfintelor moaște ale Sfintei Maria Magalena în mijlocul nostru nu este doar un moment festiv. Este un pact al reconcilierii și reabilitării”, a spus Părintele Bogdan Teleanu, parohul comunității „Sf. Pantelimon – Foișorul de Foc.

„Venim înaintea Sfintei Maria Magdalena, dar și înaintea tuturor femeilor din comunitatea noastră parohială și nu numai, cerând iertare pentru toate acele Marii Magdalene din trecut și din prezent, care au fost victimele celor care s-au pripit să le judece cu ipocrizie și asprime.”

Pelerinaj cu moaște

Părintele paroh a vorbit și despre prigonirea slujitorilor parohiei în perioada comunistă și modul în care atmosfera de delațiune și opresiune afecta și familiile.

„Acatistul Sfintei Maria Magdalena ne vorbește despre o bărbăție autentică, ce nu are nicio legătură cu impostura ego-ului modern. Bărbăția ei înseamnă integritate, curajul de a sta sub Cruce când toți bărbații fugiseră și sprijinirea credinței prin propriile puteri”, a mai spus Părintele Bogdan Teleanu.

„Ea nu a vrut să ia locul niciunui bărbat. Ea și-a ocupat perfect propriul ei loc sfânt. A refuzat să joace rolul de victimă a lumii, slujind exclusiv Mântuitorului Hristos.”

„Sfânta ne reamintește că nu suntem chemați să ne încăierăm ca niște oameni fără suflet în conflicte domestice sau publice. Suntem chemați să asistăm cu blândețe și autoritate la miracolul restaurării firii, dinăuntru în afară”, a subliniat parohul.

Teatru creștin

Evenimentele au continuat în seara de sâmbătă, cu reprezentația piesei de teatru creștin „Miriam din Magdala”, scrisă și regizată de Ivona Boitan și interpretată de actrițele Ana Calciu și Claudia Vasile.

Înainte de spectacol, au vorbit Nicoleta Burlacu, psiholog clinician și psihoterapeut, și Părintele Paroh Bogdan Teleanu.

„Maria Magdalena este dovada că adevărata transformare începe atunci când iubirea lui Dumnezeu întâlnește o inimă dispusă să se lase vindecată”, a spus psih. Nicoleta Burlacu.

„În toți acești ani de practică, am ajuns să cred că omul nu are nevoie, înainte de toate, de răspunsuri perfecte. Are nevoie de relații adevărate. Există o afirmație foarte frumoasă a psihoterapeutului Harville Hendrix, care spune: Ne naștem într-o relație, ne rănim într-o relație și ne vindecăm într-o relație.”

Avem nevoie de relații sănătoase

„Cred că această idee cuprinde, în câteva cuvinte, atât ceea ce observăm în psihologie, cât și ceea ce ne învață Evanghelia”, a continuat psihologul.

„Ne naștem în brațele unei mame. Învățăm să iubim prin oamenii care ne iubesc. Uneori suntem răniți tocmai de cei de la care așteptam cel mai mult. Dar vestea bună este că inima omului nu este condamnată să rămână rănită. Ea poate învăța din nou să aibă încredere. Poate învăța din nou să iubească.”

Părintele Bogdan Teleanu a subliniat că Maria Magdalena nu a fost o femeie spectaculoasă din punctul de vedere al păcatelor ei, ci „pentru că este primul martor al Învierii Mântuitorului nostru Hristos. Ea este apostol al apostolilor Lui!”

Evenimentele au continuat luni la Parohia „Sf. Pantelimon – Foișorul de Foc”, cu Liturghia de hram și Parastasul pentru ctitori.

Foto credit: Mircea Popa