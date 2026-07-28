Orașul Pantelimon și-a cinstit ocrotitorul: Hram la biserica unde se află moaște de la fosta Mănăstire „Sf. Pantelimon”

Orașul Pantelimon, situat pe malul lacului cu același nume din județul Ilfov, și-a cinstit ocrotitorul luni, la Biserica „Sf. Nicolae” din localitate, unde se păstrează moaștele sfântului aflate odinioară în patrimoniul fostei Mănăstiri „Sf. Pantelimon”.

În prezent, biserica parohială deține o parte din antebrațul drept al Sf. M. Mc. și Tămăduitor Pantelimon, adus din Sf. Munte Athos în 1750 de domnitorul Grigorie Ghica al II-lea.

„În anii de tristă amintire ai comunismului, când regimul comunist a hotărât dărâmarea bisericii mănăstirii, în care se aflau sfintele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, acestea au fost strămutate în biserica parohiei orașului Pantelimon, cu hramul Sfântul Nicolae, unde se află din anul 1960”, a relatat Părintele Adrian Tănăsoiu, parohul comunității Pantelimon Sat, pentru Trinitas TV.

Moaștele sfântului, o comoară

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor condus de Părintele Gheorghe Ispas, parohul Bisericii „Sfântul Mina” din București.

„O zi deosebită pentru această parohie și o mare bucurie pentru această localitate. Într-adevăr, moaștele Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon sunt o adevărată comoară. Sfinții lui Dumnezeu ne sunt pildă și model de viețuire”, a spus Părintele Gheorghe Ispas.

„Să nu uităm că suntem trecători pe acest pământ și că avem o chemare, un țel, ca buni creștini: să dobândim și noi Împărăția Cerurilor alături de sfinții lui Dumnezeu, venind cu bucurie să-i cinstim împreună cu ceilalți credincioși care au evlavie la sfinți, fie la Sfântul Cuvios Dimitrie, la Sfântul Ierarh Calinic sau la Sfântul Mare Mucenic Mina.”

Ocrotitorul orașului

Pe toată durata slujbei, credincioșii au putut cinsti moaștele Sfântului Pantelimon.

„Pentru noi este o sărbătoare importantă. Este un prilej de bucurie să fim în comuniune cu cei care au venit de departe la Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, ca să-și spună necazurile, durerile și bolile, venind cu speranță și cu credință că vor primi vindecare”, a spus părintele paroh Adrian Tănăsoiu.

„Știm că Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, numit și doctor fără de arginți și tămăduitor, a ajutat mulți oameni care au venit în biserica noastră, s-au rugat și au cerut ajutorul lui.”

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membri ai Grupului Psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, coordonați de Arhid. Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Naționale.

Biserica Parohiei Pantelimon Sat, cu hramul principal „Sfântul Ierarh Nicolae”, a fost construită între anii 1880 și 1883. În lăcașul de cult se păstrează și o icoană cu chipul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, pictată de Sfântul Cuvios Sofian de la Antim.

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Foto credit: Ziarul Lumina (arhivă)