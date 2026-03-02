Biserica românească „Sf. Maria” din München a devenit un punct de interes pentru comunitatea germană. Un grup de seniori de la Școala Populară din comuna Sauerlach a vizitat lăcașul de cult din orașul bavarez.

Grupul condus de domnul Walter Veitl a vizitat în data de 26 februarie biserica românească din lemn, fiind interesat atât de istoria ridicării primului lăcaș de cult românesc din capitala bavareză, cât și de specificul Ortodoxiei.

Curioși față de Ortodoxie

Vizita a început în curtea bisericii, unde preotul paroh Alexandru Nan a oferit o prezentare generală despre apariția și dezvoltarea comunității românești din München, precum și despre eforturile depuse pentru construirea bisericii.

Ulterior, oaspeții au intrat în lăcașul de cult, unde au admirat iconostasul și icoanele, adresând întrebări legate de arhitectura bisericii, de simbolismul picturii și de activitățile desfășurate în cadrul parohiei.

În a doua parte a întâlnirii, desfășurată în sala parohială, părintele Alexandru Nan a prezentat istoricul parohiei și a abordat teme legate de Ortodoxia universală, precum organizarea în biserici naționale, diferențele dintre calendarul iulian și cel gregorian, specificul cântării bisericești, structura Patriarhiei Române și a Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Impact în comunitatea locală

Astfel de vizite ghidate au fost organizate în mod regulat după sfințirea bisericii „Sf. Maria”, în septembrie 2016, prima vizită de acest tip având loc în anul 2018 cu un grup de la Școala Populară din München.

Biserica românească „Sf. Maria” a devenit un punct de atracție nu doar pentru credincioșii români stabiliți în München, ci și pentru comunitatea germană, interesată de tradiția și spiritualitatea ortodoxă.

În luna octombrie a anului 2025, viceprimarul Münchenului, Verena Dietl, a descoperit frumusețile lăcașului de cult construit în stil maramureșean, remarcând atmosfera caldă și implicarea comunității în viața orașului.

Foto credit: Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord