Zi de sărbătoare în județul Suceava: Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a fost resfințită

Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Pleșești, județul Suceava, a fost resfințită duminică la finalul unui proces de renovare care a durat 15 ani.

Cu acest prilej, lăcașul de cult i-a primit ocrotitori pe Sfinții Împărați Constantin și Elena.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a oficiat slujba de sfințire înconjurat de un sobor de preoți și diaconi la altarul de vară al lăcașului de cult.

Cultivarea milosteniei

Fragmentul Sfintei Evanghelii referitor la Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr a fost explicat de episcopul vicar, subliniind faptul că „nici bogăția și nici fericirea nu sunt veșnice, și nici durerea, nici sărăcia, nici tristețea nu sunt fără de sfârșit”.

Preasfinția Sa a amintit că trebuie să fim mereu pregătiți și pentru momentele luminoase, și pentru cele mai puțin luminoase:

„Să nu ne instalăm confortabil în nicio stare, să fim cu înțelepciune și cu discernământ privind viața aceasta și cele pe care le avem și să nu considerăm că sunt veșnice și de neschimbat”.

Nu în ultimul rând, ierarhul a punctat importanța recunoștinței pentru toate cele primite de la Părintele Ceresc, precum și cultivarea milosteniei, ale cărei roade se vor culege în Împărăția Cerurilor.

Lucrări ample

Lucrările de renovare a bisericii și al întregului ansamblu parohial au început odată cu numirea în postul de paroh a părintelui Constantin Daniel Loluță, în anul 2010.

Acestea au constat în: restaurarea picturii realizată de către părintele Mihoc Dimitrie, schimbarea învelitorii de pe biserică și clopotniță cu tablă din cupru, la care s-au adăugat cruci noi de inox; refacerea fațadei bisericii, înlocuirea instalației electrice, montarea încălzirii prin pardoseală și placare cu granit.

Sfânta Masă a fost înălțată și îmbrăcată în granit, curtea bisericii a fost reamenajată, fiind construit un nou gard din piatră și fier forjat.

De asemenea, a fost construit în anul 2011 un Paraclis cu hramul Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian, care a fost sfințit împreună cu noua clopotniță, prilej cu care s-a adus un veșmânt al Cuvioasei Parascheva.

Anul acesta au fost definitivate lucrările la noua casă socială „Sfântul Iosif cel Milostiv” și la altarul de vară cu lumânărar.

Act de sfințire

Părintele paroh Daniel Constantin Loluță i-a oferit Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, din partea comunității parohiale, două icoane – cu Sfinții Împărați Constantin și Elena și cu Sfântul Ierarh Spiridon.

„Muncește și te roagă! Asta a fost dictonul care ne-a legat și ne-a dus ca astăzi să ne putem bucura împreună”, a spus părintele.

Potrivit actului de sfințire, „Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva, construită din cărămidă, datează din anul 1912, în vremea păstoririi Înaltpreasfințitului Părinte Pimen Georgescu, Mitropolit al Moldovei și Sucevei, aproape de locul unei alte biserici de lemn cu hramul Buna Vestire, construită în anul 1774 și mutată în satul Bursuceni”.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților