Biserica Greacă din Brăila și alte lăcașuri de cult emblematice au fost nominalizate la Destinația Anului 2026

Biserica Greacă „Buna Vestire” din Brăila și alte lăcașuri de cult semnificative pentru cultura și spiritualitatea ortodoxă românească au fost nominalizate la Destinația Anului 2026.

Lăcașul de cult emblematic pentru orașul de la Dunăre a fost nominalizat la categoria „Sanctuare ale Istoriei – obiective de patrimoniu istoric și spiritual ce pun în valoare arhitectura, tradițiile și moștenirea trecutului”.

Alături de Biserica Greacă, la același concurs au fost nominalizate Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Densuş, Mănăstirile cu fortificații din Iași, Mănăstirile Neamț, Pantocrator (Drăgănești-Vlasca) și Voroneț.

Totodată, pe lista de nominalizări la Destinația Anului 2026 se află Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” – Vâlcea, Cetatea de scaun a Sucevei, Ansamblul monumental Curtea Domnească din Târgoviște și multe alte obiective culturale.

Biserica Greacă din Brăila

Istoria Bisericii Grecești brăilene începe la mijlocul secolului al 19-lea, fiind strâns legată de istoria comunităţii elene din oraș. Iniţial, pe locul bisericii se afla un paraclis mic de lemn unde se oficia slujba în limba greacă.

Planul bisericii a fost realizat de arhitectul Avraam Ioanidis din Brussa. Construirea lăcașului de cult a început în 1863 și a durat nouă ani.

Biserica este realizată în stil bizantin, având cupolă rotundă şi planul în formă de cruce cu două turle. Construcţia are şi unele influenţe antice greceşti şi renascentiste.

Clădirea are dimensiuni impresionante, măsurând la bază 43,40 m în lungime şi 21,55 m în lăţime, se arată pe site-ul Muzeului Carol I din Brăila.

Destinația Anului 2026

Competiția Destinația Anului 2026 se desfășoară în mai multe etape, gândite astfel încât să reflecte atât interesul publicului, cât și o evaluare riguroasă a destinațiilor.

După nominalizarea destinațiilor la cele 11 categorii ale concursului, urmează selecția destinațiilor finaliste, în special pe baza numărului de recomandări primite de la public și juriu.

Ultima etapă, care decide câștigătorii, va avea loc în luna aprilie, când destinațiile finaliste vor fi supuse votului publicului, votului juriului, dar și unui sondaj cu reprezentativitate națională, „Cercetarea Destinația Anului”, pentru a asigura un rezultat reprezentativ și echilibrat.

Printre câștigătorii competiției din 2025 se numără Ținutul Mănăstirilor din Bucovina.

Foto credit: Muzeul Carol I