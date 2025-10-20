Biserica din Giurgiu în care a slujit Sf. Ilie Lăcătușu a fost resfințită

Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din localitatea Cucuruzu, județul Giurgiu, a fost resfințită duminică. În lăcașul de cult a slujit în ultima perioadă a vieții Sfântul Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu.

Slujba de sfințire a fost oficiată de Episcopul Ambrozie al Giurgiului, împreună cu un sobor de clerici.

Cu această ocazie, biserica a primit și hramurile Sf. Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu și Sf. Preot Mucenic Constantin Sârbu.

Preasfințitul Părinte Ambrozie l-a felicitat pe părintele paroh Radu Cojocariu și pe familia acestuia pentru renovarea și pictarea bisericii, oferindu-i „Ordinul Sf. M. Mc. Gheorghe”, iar ctitorilor și binefăcătorilor le-a oferit diplome de mulțumire.

Credincioşii au avut posibilitatea să se închine în sfântul altar și au primit iconiţe, târnoseală și acatistul Sfântului Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu.

Sfântul Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu a slujit în biserica parohiei Cucuruzu între anii 1970-1978. În lăcașul de cult se păstrează un veșmânt purtat de sfânt.

Foto credit: Episcopia Giurgiului