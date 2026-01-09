Biserica Domnița Bălașa din Capitală îl va sărbători pe Sf. Grigorie de Nyssa, unul dintre ocrotitorii săi

Biserica „Domnița Bălașa” din Capitală îl va sărbători sâmbătă pe Sf. Grigorie de Nyssa, unul dintre ocrotitorii săi.

Slujbele dedicate hramului vor începe vineri cu Vecernia și Litia la ora 17:00, urmând ca sâmbătă la ora 9:30 să fie săvârșită Sfânta Liturghie. Credincioșii se pot închina la racla cu un fragment din moaștele Sf. Grigorie de Nyssa.

Biserica „Domnița Bălașa” a fost ctitorită de a șasea fiică a Sfântului Constantin Brâncoveanu în anul 1743-1744 și reconstruită la finalul secolului al 19-lea în forma actuală.

În perioada 2018-2022, lăcașul de cult a trecut printr-un amplu proces de restaurare. Biserica mai are hramurile „Înălţarea Domnului” și „Sfinții Martiri Brâncoveni”.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu