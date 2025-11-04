O biserică din județul Caraș Severin, construită în anul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, a fost resfințită

Biserica „Înălţarea Domnului” din Borlova, județul Caraș Severin, a fost resfințită duminică de către Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. Lăcașul de cult a fost construit în 1885, anul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române.

Preasfințitul Părinte Lucian, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a binecuvântat lucrările interioare coordonate de părintele paroh Virgil Voinea.

Conlucrare rodnică

Preasfințitul Părinte Lucian a evidențiat importanța acestui jubileu și legătura spirituală dintre istoria parohiei și istoria Bisericii naționale:

„Biserica din Borlova a fost ridicată chiar în anul 1885, când Biserica Ortodoxă Română a dobândit autocefalia”.

„Îl felicităm pe părintele paroh și protopop Virgil Voinea, care de 18 ani slujește aici și se află într-o conlucrare frumoasă și rodnică. Observăm că această parohie și întreaga comună Turnu Ruieni s-au schimbat la față în ultima perioadă”, a subliniat ierarhul.

Recunoașterea meritelor

Pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată în parohie, părintele paroh Virgil Voinea a fost distins cu Ordinul Eparhial „Crucea Episcop Elie Miron Cristea” clasa a II-a pentru clerici, iar primarul comunei Turnu Ruieni, Cosmin Belci, a primit aceeași distincție, clasa a II-a pentru mireni.

După oficierea Sfintei Liturghii, clericii și credincioșii au mers în procesiune până în centrul satului, unde Preasfințitul Părinte Lucian a sfințit o troiță din marmură. De asemenea, s-au binecuvântat două busturi: al preotului Elisei Drăgălina, ctitorul bisericii, și al omului de cultură Patriciu Drăgălina, ambii fii ai satului Borlova.

Biserica „Înălțarea Domnului” din Borlova a fost construită între anii 1875–1885 și sfințită în 1886 de arhimandritul Filaret Musta. Lăcașul de cult, ridicat din piatră și cărămidă arsă în stil baroc, a fost pictat în ulei în 1903 de pictorul Ion Zaicu, în timpul păstoririi preotului Elisei Drăgălina.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului