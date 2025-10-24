Biroul de presă al Episcopiei de Bălți a fost inaugurat: Echipamentele IT achiziționate cu sprijinul DRRM

Biroul de presă al Episcopiei de Bălți a fost inaugurat joi, în prezența Preasfințitului Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, și a directorului general al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), Constantin-Valentin Răducanu.

Dotarea cu echipamente IT a fost realizată printr-un proiect finanțat de DRRM, în cadrul Programului „Mass-media”. Proiectul are ca scop sprijinirea activității de comunicare și promovare a vieții bisericești din nordul Republicii Moldova.

În cadrul întâlnirii de la sediul episcopal din Bălți, au fost discutate proiectele pe care Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova le derulează și cele care pot fi implementate, în viitor, în partea de nord a Republicii Moldova, în colaborare cu Episcopia de Bălți.

Preasfințitul Părinte Antonie a mulțumit reprezentantului DRRM pentru sprijinul constant acordat eparhiei, atât în domeniul comunicării, cât și în cel al construcției de biserici și al promovării identității lingvistice, spirituale și culturale românești.

Pentru implicarea sa și pentru sprijinul oferit de departament în derularea proiectelor dedicate comunităților românești de peste Prut, domnul Constantin-Valentin Răducanu a primit din partea ierarhului distincția „Crucea Bălțeană”, cea mai înaltă distincție a Episcopiei de Bălți acordată mirenilor.

Foto credit: Facebook / Episcopia de Bălți