Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Iată 5 știri pentru prima parte a zilei, în care afli cele mai interesante știri recente:

Ședință de lucru a Sfântului Sinod: Ierarhii discută texte liturgice și icoane dedicate sfintelor recent canonizate

Ierarhii membri ai Sfântului Sinod al Patriarhiei Române se întrunesc, în perioada 29-30 septembrie, la Palatul Patriarhiei, în ședință de lucru.

PS Varlaam Ploieșteanul la ASE: Dumnezeu să ocrotească viața și munca celor care vor preda și studia aici

Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a binecuvântat luni începutul anului universitar la Academia de Studii Economice din București.

Mitropolitul Iosif a sfințit o biserică românească în orașul francez unde Vincent van Gogh a creat ultimele sale opere

Românii din localitatea franceză Auvers-sur-Oise, unde pictorul Vincent Van Gogh a creat ultimele sale opere, au restaurat o biserică istorică. Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale a sfințit-o sâmbătă, de sărbătoarea Sf. Ier. Antim Ivireanul, ocrotitorul comunității.

PS Samuel Bistrițeanul a dezvăluit cum a decis să intre în monahism: Acea vizită a fost o piatră de hotar în viața mea

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a explicat, într-un interviu acordat Radio Renașterea, care a fost momentul care l-a făcut să intre în viața monahală: întâlnirea cu părintele Rafail Noica, în urmă cu aproape 30 de ani.

Un album despre lăcașurile de cult din penitenciare a fost lansat la Deva

Albumul „Lăcașurile de cult din Penitenciarul Deva (Bârcea Mare). Repere monografice” a fost prezentat vineri la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul” din cadrul Penitenciarului Deva.

