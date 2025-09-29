PS Varlaam Ploieșteanul la ASE: Dumnezeu să ocrotească viața și munca celor care vor preda și studia aici

Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a binecuvântat luni începutul anului universitar la Academia de Studii Economice din București.

Studenții de la ASE au fost primiți în prima zi a noului an universitar în Clădirea „Mihai Eminescu” din Bulevardul Dacia. Sediul proaspăt renovat a fost binecuvântat de Episcopul vicar patriarhal.

„În calitate de delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la momentul festiv de sfințire și inaugurare a acestui edificiu deosebit, necesar pentru buna desfășurare a procesului de învățământ în cadrul Academiei de Studii Economice și, totodată, o clădire reprezentativă pentru Capitala noastră, transmit domnului rector și tuturor celor implicați în realizarea acestui proiect recunoștința noastră”.

Preasfinția Sa a rostit rugăciuni de binecuvântare pentru noul an universitar: „Ne rugăm ca Dumnezeu să le lumineze mintea și să le întărească inima, să‑i ferească de orice ispită și să le insufle râvna de a folosi cu înțelepciune timpul petrecut în studii, pentru a deveni adevărați oameni de nădejde ai societății noastre”.

Episcopul vicar patriarhal a subliniat importanța specialiștilor în administrarea finanțelor, mai ales în contextul societății actuale.

„În aceste vremuri de incertitudine economică și financiară, societatea românească recunoaște importanța profesorilor și a celor care se pregătesc aici, căci soluțiile pentru provocările actuale pot veni doar de la specialiști în domeniul studiilor economice”.

Un moment istoric

Rectorul Academiei de Studii Economice, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a spus că inaugurarea sediului după renovare este un moment istoric.

„Universitatea marchează un moment istoric prin inaugurarea Clădirii Mihai Eminescu, un proiect așteptat de peste 15 ani, inițiat de fostul rector Ion Gheorghe Roșca. După un amplu proces de consolidare, reabilitare și modernizare, clădirea devine un reper ultramodern în campusul nostru din inima Bucureștiului”.

Clădirea dispune acum de 18 săli de seminar, 6 săli de curs, 8 amfiteatre, 34 de laboratoare, 6 centre de cercetare și o sală multifuncțională, oferind studenților și cadrelor didactice spații moderne pentru educație și cercetare, a precizat rectorul ASE.

La eveniment au participat Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, profesori și studenți.

