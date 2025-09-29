Un album despre lăcașurile de cult din penitenciare a fost lansat la Deva

Albumul „Lăcașurile de cult din Penitenciarul Deva (Bârcea Mare). Repere monografice” a fost prezentat vineri la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul” din cadrul Penitenciarului Deva.

Evenimentul a fost precedat de Sfânta Liturghie oficiată de Arhiereul vicar Gherontie Hunedoreanul al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Preasfinția Sa a vorbit despre cunoașterea lui Dumnezeu prin rugăciune smerită și sinceră, fiind necesară conlucrarea între om și Dumnezeu, pentru ca omul să-și păstreze viața curată de păcate.

Ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să se roage Maicii Domnului, Mijlocitoarea cea pururea rugătoare înaintea Mântuitorului Iisus Hristos.

La slujbă au participat reprezentanți ai Penitenciarului Deva, persoane private de libertate și alți invitați.

Albumul a fost realizat de preotul capelan dr. Alexandru Fleșer și comisarul șef de poliție penitenciară Florin Aurel Berar.

Foto credit: Facebook / Episcopia Devei și Hunedoarei